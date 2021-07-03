الرافدين: اكتمال توزيع بطاقات “ماستر كارد” على منتسبي الدفاع في البصرة وميسان

2021/07/03 | 09:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن اكتمال توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في البصرة وميسان .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “اللجان الجوالة التي تم تشكيلها انتهت من توزيع البطاقات على مديريات ودوائر الدفاع في تلك المحافظتين بعد اصدارها واستكمال انجازها بفترة محددة”.واضاف ان “اللجان مستمرة في […]

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