الرافدين يعلن اكتمال توزيع الماستر كارد على منتسبي الدفاع في البصرة وميسان

2021/07/03 | 09:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين عن اكتمال توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في البصرة وميسان.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “اللجان الجوالة التي تم تشكيلها انتهت من توزيع البطاقات على مديريات ودوائر الدفاع في تلك المحافظتين بعد اصدارها واستكمال انجازها بفترة محددة”.

واوضح ان “اللجان مستمرة في عملها وجولاتها الميدانية في اصدار البطاقات لكافة الدوائر والقطعات العسكرية من دون اي مراجعة للمصرف”.

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