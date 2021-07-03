قائمة بأسعار الخضروات في الاسواق العراقية

2021/07/03 | 09:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” اليوم السبت، أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية.

وأدناه أسعار الخضراوات في علوات بغداد:

طماطم 250 ديناراً للكيلوغرام الواحد

خيار 450 ديناراً للكيلوغرام الواحد

بصل 250 ديناراً للكيلو الواحد

بطاطا 300 دينار للكيلوغرام الواحد

باذنجان 300 دينار للكيلوغرام الواحد

الفلفل الأخضر 450 ديناراً للكيلوغرام الواحد

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