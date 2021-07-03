2021/07/03 | 09:20 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة بأسعار الخضروات في الاسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يس عراق: بغداد
تنشر منصة “يس عراق” اليوم السبت، أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية.
وأدناه أسعار الخضراوات في علوات بغداد:
طماطم 250 ديناراً للكيلوغرام الواحد
خيار 450 ديناراً للكيلوغرام الواحد
بصل 250 ديناراً للكيلو الواحد
بطاطا 300 دينار للكيلوغرام الواحد
باذنجان 300 دينار للكيلوغرام الواحد
الفلفل الأخضر 450 ديناراً للكيلوغرام الواحد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة بأسعار الخضروات في الاسواق العراقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة بأسعار الخضروات في الاسواق العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).