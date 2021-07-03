تفجيرات تستهدف 3 خطوط لنقل الطاقة بنينوى وكركوك

2021/07/03 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، اليوم السبت، استهداف 3 خطوط لنقل الطاقة عبر تفجير عبوات ناسفة عليها بمحافظتي كركوك ونينوى.وذكرت الشركة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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