منظمة التحرير الفلسطينية ..تابعة أم متبوعة؟ - سعيد مضيه

2021/07/03 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه منظمة التحرير ومقولة "المجتمع المدني" والواقع الفلسطيني 1من 2في حقل السياسة تخوض المنظمة غمارها نشاطا سياسيا مطعما بالتنظيم والوعي.



ونظرا لكونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وحيث أن السياسة المغيرة للواقع تتم بالجماهير ومع الجماهير من اجل الجماهير ، فإن ذلك يوجب على منظمة التحرير الفلسطينية، ويعطيها الحق لاداء مهمة تنظيم وتوعية الجماهير الشعبية الفلسطينية.



الفهم الخاطئ يزعم أن جه ......





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