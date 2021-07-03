صندوق النقد الدولي - فهد المضحكي

2021/07/03 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي ثمة منظمات معنية بحقوق الإنسان طالبت صندوق النقد الدولي بإعادة النظر في الشروط التي يضعها على منح القروض في زمن الوباء الناتج عن فيروس «كورونا».



ودعت إلى التوقف فورًا عن الترويج للتقشف في جميع أنحاء العالم؛ لأن البرامج القائمة على شروط تقشفية طويلة الأمد تهدد بمفاقمة الفقر وعدم المساواة وتقويض الحقوق الاجتماعية بالاقتصادية.وأعربت عن قلقها البالغ إزاء نصيحته للبلدان بالعودة إلى التقشف بمجرد ......





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