وزير الكهرباء ينفي ارساله اي رسالة الى مقتدى الصدر واصفاً أياه بالرمز الوطني الأصيل

2021/07/03 | 09:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الكهرباء العراقي المستقيل، ماجد حنتوش رسالة إلى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نفى فيها صحة رسالة أخرى نسبت إليه، مشيراً إلى أن الرسالة السابقة “مكذوبة ولفقت عليّ افتراءً”.وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام عربية وعراقية، رسالة منسوبة … Readmore

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