الحلبوسي يؤكد على ضرورة المشاركة الكبيرة في الانتخابات لدعم التغيير السياسي

2021/07/03 | 10:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع رئيس تحالف “تقدم”، محمد الحلبوسي، مع مرشحي التحالف في العاصمة بغداد، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للانتخابات النيابية المقبلة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للحلبوسي أن الأخير أكد للحضور ضرورة ترسيخ فكرة المشاركة في الانتخابات للحفاظ على هوية بغداد، مبينا أن قانون … Readmore

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