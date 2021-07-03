2021/07/03 | 10:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت لجنة التربية في مجلس النواب، اليوم السبت، بشمول طلبة السادس الاعدادي بتغيير مواعيد الامتحانات.ونقلت جريدة الصباح، شبه الرسمية، عن لجنة التربية النيابية، “نطالب وزارة التربية بان تشمل طلبة السادس الاعدادي بتغيير مواعيد الامتحانات”.ولفت إلى أن “اجراء الامتحانات الوزارية لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي قد يشكل ضغطاً على الملاكات التربوية”.وأردف: […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تطالب بتغيير مواعيد امتحانات السادس إعدادي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تطالب بتغيير مواعيد امتحانات السادس إعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).