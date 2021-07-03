2021/07/03 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يستحوذ النفط العراقي على نحو 3% من مجمل واردات الولايات المتحدة الامريكية من النفط، مايجعله بالمرتبة السادسة من أصل 9 دول مصدرة للنفط إلى امريكا.

حيث اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا انخفضت لتصل الى معدل 142 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي، الا انها مثلت نحو 3% من مجمل الواردات الامريكية للنفط خلال اسبوع.

وقالت الإدارة في تقرير إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.239 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار269 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.508 ملايين برميل”.

واستوردت امريكا النفط الخام من العراق بمعدل 142ألف برميل يوميا، منخفضا عن 151 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه، وهو مايشكل نسبة 3% من مجمل الواردات اليومية البالغة أثر من 5 ملايين برميل.

واشارت الى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,282 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 747 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 565 الف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت بمعدل 287 ألف برميل يوميا”.

ووفقا للإدارة فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 260 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 139 الف برميل يوميا، تليها البرازيل التي بلغت بمعدل 71 الف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت بمعدل 33 الف برميل.

وعلى هذا الأساس فأن العراق جاء بالمرتبة السادسة من أصل 9 دول، متفوقًا بكمية صادراته على كولومبيا والبرازيل ونيجيريا.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط العراقي يستحوذ على 3% من واردات امريكا للذهب الأسود.. السادس من أصل 9 دول) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط العراقي يستحوذ على 3% من واردات امريكا للذهب الأسود.. السادس من أصل 9 دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).