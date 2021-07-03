الكاظمي يرحب بدور أكبر للشركات الايطالية للاستثمار في العراق في شتى المجالات

2021/07/03 | 10:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة الإيطالية روما عدداً من رؤساء الشركات ورجال الأعمال الإيطاليين.المكتب الإعلامي للكاظمي ذكر أن الأخير دعا خلال اللقاء الشركات ورجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في العراق، ورحب بدور أكبر لشراكتها مع العراق … Readmore

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