حركة أمل والدولة - محمد علي مقلد

2021/07/03 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد اغتيال الدولةحركة أمل والدولة القراءة النقدية لتجارب الحرب الأهلية، تجربة اليسار، وتجربة الأحزاب التقدمية التي تحالفت بقدر ما تحاربت، وتجربة القوى السياسية التقليدية، ثم تجربة الميليشيات المسلحة يمينها ويسارها، تفضي إلى الاستنتاج بأنها كانت بالدرجة الأولى حرباً على الدولة.الحزب الشيوعي كان يردد في أروقته أنه يستهدف "دولة البرجوازية" ليقضي عليها ويقيم على أنقاضها دولة "الطبقة العام ......





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