الكاظمي يوجه بمعاقبة مسؤولين كبار في وزارة الكهرباء وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين

2021/07/03 | 10:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة.وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي جاء فيه أن الكاظمي وجه بإقالة مدير … Readmore

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