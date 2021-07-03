2021/07/03 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني رفض سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، مجيد تخت روانجي، الاتهامات الاميركية ضد ايران وندد بشدة بالهجوم الاميركي الاخير على مناطق عند الحدود العراقية السورية واعتبره […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران ترد على اتهامات واشنطن: لاعلاقة لنا باستهداف منشآتكم بالعراق المركز الخبري الوطني.

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