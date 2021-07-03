شهداء وجرحى بتعرض لداعش على صيادين في الأنبار

2021/07/03 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبارأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بسقوط شهداء وجرحى اثر تعرض شنه تنظيم داعش الارهابي على صيادين في محافظة الانبار.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش الارهابي شن هجوماً عبر خمسة محاور، لاستهداف صيادي أسماك يتواجدون عند سد قضاء حديثة".واضاف، ان "الهجوم الارهابي أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص وجرح خمسة آخرين جميعهم من الصيادين من سكان القضاء".

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