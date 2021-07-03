تراجع صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة

2021/07/03 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم السبت، تراجع صادرات النفط العراقية لأمريكا الى معدل 142 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.وذكرت الإدارة في تقريرها الاسبوعي، واطلعت عليه (بغداد اليوم)، اأن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.239 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار269 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.508 ملايين برميل".وأضاف التقرير، أن "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 142ألف برميل يوميا، منخفضا عن 151 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه".وتابع، أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,282 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 747 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 565 الف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت بمعدل 287 ألف برميل يوميا".وأوضح، أن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 260 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 139 الف برميل يوميا، تليها البرازيل التي بلغت بمعدل 71 الف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت بمعدل 33 الف برميل".

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