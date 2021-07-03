2021/07/03 | 10:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا انخفضت لتصل الى معدل 142 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير لها إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.239 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار269 الف برميل باليوم عن الاسبوع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصادرات النفطية العراقية لامريكا تنخفض مسجلة 142 الف برميل first appeared on النور نيوز.

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