اندلاع حريق بالقرب من جامعة بغداد

2021/07/03 | 10:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداندلع حريق صباح اليوم السبت ببستان بالقرب من جامعة بغداد.ووفقا لمصدر في الدفاع المدني فإن “فرق الإطفاء التابعة لها تكافح حاليا الحريق لإخماده”.

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