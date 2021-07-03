عاجل.. متظاهرون بقطعون طريقا مهما في ديالى احتجاجا على تردي الكهرباء

2021/07/03 | 10:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى قطع متظاهرون غاضبون، اليوم السبت، طريق ستراتيجي في ديالى احتجاجا على تردي الكهرباء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل..



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