القبض على 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في 3 محافظات

2021/07/03 | 10:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على 7 متهمين بحيازة المخدرات في عدد من المحافظات.وذكرت المديرية في بيان :" ان قسم مكافحة المخدرات في البصرة القى القبض على 4 متهمين،في حين القى قسم مكافحة المخدرات في ذي قار القبض على متهم وبحوزته مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى مسدس غير مرخص وقنبلة يدوية،كما القي القبض على متهمين اثنين من قبل قسم مكافحة المخدرات في نينوى وبحوزتهما حبوب مخدرة متنوعة "./ انتهى9

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