2021/07/03 | 10:12 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "الحدث" بأن تنظيم داعش الإرهابي هاجم السبت، منازل للصيادين في بحيرة حديثة بمحافظة الأنبار غرب العراق من خمسة محاور.

وأفاد المراسل بمقتل أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين من صيادي الأسماك داخل الخيام على شواطئ البحيرة في هجوم داعش.

مادة اعلانية

وأطلقت القوات الأمنية عملية ملاحقة لعناصر التنظيم الذين انسحبوا إلى مناطق صحراوية بعد الهجوم من منطقة السكران.

وفي السياق، استهدفت تفجيرات فجر السبت، خطين لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل وكركوك شمالي ⁧‫العراق، وسط خروج "خط ملا عبدالله" عن العمل وانقطاع عام للكهرباء في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

يأتي هذا بعدما أفادت قيادة عمليات بغداد، مساء الجمعة، بإحباط محاولة لاستهداف مطار بغداد الدولي.

وقال قائد عمليات بغداد، اللواء الركن أحمد سليم بهجت، إنه "من خلال اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تم إحباط عملية لاستهداف مطار بغداد الدولي بعشرة صواريخ من نوع جراد"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.

وفي شأن أمني متصل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، البدء بالإجراءات الخاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات المشتركة فتحت غرفة عمليات مع وزارة الكهرباء، وبإشراك جميع القوات الأمنية من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وشرطة الطاقة".

وتعرضت أربع محافظات في جنوب العراق، الثلاثاء، لانقطاع كامل للكهرباء، والسبب تعرض شبكة نقل الطاقة لهجمات متكررة، وفقا لوزارة الكهرباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. 4 قتلى في هجوم لداعش على بحيرة حديثة بالأنبار) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. 4 قتلى في هجوم لداعش على بحيرة حديثة بالأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).