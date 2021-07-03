السبت 3 يوليو 2021 | 10:11 صباحاً
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انخفاض صادرات النفط العراقية لأمريكا
اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا انخفضت لتصل الى معدل 142 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.
وذكرت الإدارة في تقرير لها ،إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغ 5.239 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار269 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.508 ملايين برميل".
واضافت :" ان امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 142ألف برميل يوميا ،منخفضا عن 151 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه".
واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,282 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 747 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 565 الف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت بمعدل 287 ألف برميل يوميا".
ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 260 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها معدل 139 الف برميل يوميا، تليها البرازيل التي بلغت معدل 71 الف برميل يوميا، تليها نيجيريا بمعدل 33 الف برميل
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