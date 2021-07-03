2021/07/03 | 10:13 - المصدر: عين العراق

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السبت 3 يوليو 2021 | 10:11 صباحاً

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انخفاض صادرات النفط العراقية لأمريكا

اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا انخفضت لتصل الى معدل 142 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي.



وذكرت الإدارة في تقرير لها ،إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغ 5.239 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار269 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.508 ملايين برميل".



واضافت :" ان امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 142ألف برميل يوميا ،منخفضا عن 151 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه".



واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,282 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 747 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 565 الف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت بمعدل 287 ألف برميل يوميا".



ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 260 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها معدل 139 الف برميل يوميا، تليها البرازيل التي بلغت معدل 71 الف برميل يوميا، تليها نيجيريا بمعدل 33 الف برميل

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