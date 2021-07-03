سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية ليوم السبت

2021/07/03 | 10:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم السبت، (3 تموز 2021)، بحسب رصد مختصين.





قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

147,150

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

146,500

147,500

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البصرة - بورصة

147,200

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الموصل / بورصة

147,450

وكانت اسعار الصرف ليوم أمس الجمعة (2 تموز 2021) كالاتي:

بغداد - بورصة الكفاح 147,100

في اغلب صيرفات بغداد

شراء 146,500بيع 147,500

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