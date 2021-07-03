2021/07/03 | 10:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتح ملف الوجود العسكري الأجنبي في العراق باباً جديداً من الخلافات المزمنة بين قادة إقليم كردستان العراق، وبغداد، وتحديداً القوى السياسية الحليفة لطهران، إذ كشف مسؤول عراقي بارز في بغداد عن رفض رسمي في أربيل لدعوات إخراج القوات العاملة ضمن … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل ترفض رحيل القوات الاجنبية من العراق: قرار البرلمان لا يمثّل الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل ترفض رحيل القوات الاجنبية من العراق: قرار البرلمان لا يمثّل الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).