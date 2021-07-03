2021/07/03 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم السبت، (3 تموز 2021).بغداد – بورصة الكفاح 147,150 السعر في الصيرفات ( تقريبي) 146,500 147,500 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البصرة – […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تذبذب أسعار الدولار مقابل الدينار بالسوق المحلية لليوم المركز الخبري الوطني.

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