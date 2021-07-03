2021/07/03 | 10:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم السبت، (3 تموز 2021)، بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 147,150 السعر في الصيرفات ( تقريبي) 146,500 147,500 ———————————————— البصرة – بورصة 147,200 ——————————- الموصل / بورصة 147,450

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).