(رياح البوارح) تستمر والحرارة تعاود الارتفاع مجدداً ابتداءاً من الأربعاء

2021/07/03 | 10:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال خبير الارصاد الجوية صادق عطية، السبت، إنه من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع ابتداءاً من الأربعاء المقبل في عموم مناطق ومدن العراق.

واضاف إن رياح البوارح تستمر بالهبوب من الاتجاه الشمالي الغربي طوال ايام الاسبوع الحالي، ولا مؤشرات عن موجة رطوبة أو سكون للرياح قريبة.

وتوقع ان تنشط الرياح السطحية يشمل مدن الجنوب وبعض، مدن الوسط خصوصا ميسان وواسط وذي قار والبصرة على فترات مسببا تصاعدا للغبار وتحديدا في ميسان وشمال ذي قار.

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