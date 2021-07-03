بينهم أسرة كاملة.. مقتل 8 أشخاص بقصف لقوات النظام السوري في إدلب

2021/07/03 | 10:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت قوات النظام السوري عدة مدن وبلدات في جبل الزاوية جنوب إدلب مما أدى لمقتل عائلة كاملة مكونة من خمسة أشخاص في قرية إبلين، و طفلتين في قرية بليون وطفل في قرية مَشّون، كما أصيب مايزيد عن عشرة أشخاص حتى اللحظة.

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