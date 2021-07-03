2021/07/03 | 10:45 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

السبت 3 يوليو 2021 | 10:20 صباحاً

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مقترح الغاء منصب وزير الكهرباء وتشكيل هيئة لادارة الطاقة

دعا الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع الى الغاء منصب وزير الكهرباء وتشكيل هيئة لادارة وزارة الكهرباء.



وقال الشماع في حديث لوسائل إعلام كردية تابعتها "عين العراق نيوز" ان حل مشكلة الكهرباء في البلاد يكمن في تشكيل هيئة نزيهة تقوم بمقام وزير الكهرباء، مشيرا الى انه بدل ان يكون هناك شخص يسمى وزير الكهرباء يكون هناك 3 اشخاص معروفون بنزاهتهم حتى وان لم يكونوا من داخل العراق لتولي شؤون الوزارة، لافتا الى ان تقوم هذه الهيئة بالتعاقد بنزاهة مع شركات عالمية مثل سيمنز او شركة امريكية.



وشدد الشماع على ان "مشكلة الكهرباء ليست سحرا او عقدة انما هي مشكلة فساد، الوزراء الذي تسنموا منصب وزير الكهرباء كلهم فاسدون"، مؤكدا ان مشكلة الكهرباء في العراق "ليست اقتصادية ولا فنية انما مشكلة ادارية تتعلق بالفساد المستشري".



وكانت منظومة الكهرباء في العراق قد خرجت من الخدمة وانقطع التيار الكهربائي في عموم المحافظات بما فيها بغداد، فجر يوم الجمعة.



يذكر ان خطوط الطاقة في العراق تتعرض في الآونة الأخيرة لعمليات استهداف تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.



هذا ودعا رئيس ائتلاف العمق الوطني، خالد الاسدي، الى تأميم الكهرباء من هيمنة سيطرة شركة جنرال الكترك الامريكية.



وقال في رسالة الى رئيس الوزراء ان" معاناة الشعب العراقي في قضية الكهرباء والتي تتكرر كل عام وبحجج كثيرة وتساق تبريرات كبيرة لمثل هذا العجز الحكومي المتكرر وعبر كل الحكومات المتعاقبة امر لم يعد يحتمل والناس وانتم وكل المطلعين يعرفون ان هيمنة الشركة الامريكية جنرال الكترك على مفاصل الوزارة واهم تعاقداتها ومنظوماتها واحتكارها للعمل الاستراتيجي في قطاع الكهرباء لا يترك مجال للشك انها شريك في معاناة شعبنا "

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