إيران قلقة من ’موجة وبائية خامسة’ ترتبط بالمتحورة ’دلتا’

2021/07/03 | 10:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبّر الرئيس الايراني حسن روحاني، السبت، عن خشيته من دخول إيران في موجة وبائية خامسة لفيروس كورونا، مرتبطة خصوصا بمتحورة دلتا شديدة العدوى.

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وقال روحاني خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 "أخشى أن نكون على مسار الموجة الخامسة في كامل البلاد".

وأضاف، " في الأسابيع الماضية، أُعلِن أن متحورة دلتا دخلت عبر (مناطق) الجنوب والجنوب الشرقي، ويجب أن نحرص على ألا تنتشر في البلاد".

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