إيران تعيد افتتاح محطة بوشهر النووية بعد نحو أسبوعين من الإغلاق

2021/07/03 | 10:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت شركة الكهرباء الإيرانية، اليوم السبت، إعادة فتح محطة بوشهر النووية، وربطها بالشبكة، وذلك بعد إغلاقها منذ 20 يونيو بسبب تعرضها لـ”عطل تقني”.وقال المتحدث باسم الشركة مصطفى رجبي مشهدي، إن محطة بوشهر عادت مجددا إلى توليد الكهرباء، بعد توقفها لأيام وإجراء إصلاحات فنية فيها.وأضاف مشهدي أنه مع عودة العمل في المحطة، […]

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