لبنان.. شهادات مرضى يتوسلون العلاج وأطباء على وشك الاستسلام

2021/07/03 | 11:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يختبر اللبنانيون معاناة، في عز أيام الاقتتال الأهلي فيما بينهم، كالتي يختبرونها اليوم نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تأخذ بالتوسع شيئاً فشيئاً ومعها بدأ انهيار قطاعات أساسية وضرورية يأتي على رأسها القطاع الصحي الذي يُعتبر من أهم ركائز صمود الناس في زمن الأزمات.

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