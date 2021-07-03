تفجير ابراج لنقل الكهرباء غربي الموصل

2021/07/03 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

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أقدم مسلحون على استهداف برجين لنقل الطاقة الكهربائية غربي الموصل مما تسبب بخروج خط سد الموصل الرابط بمحطة القيارة الغازية عن الخدمة.

وقال مصدر أمني إن تفجيران لم يعرف طبيعتهما استهدفا برجان لنقل الطاقة بالقرب من قرية بطيشه غربي الموصل ما أسفر عن فصلهما عن منظومة الطاقة الرئيسية.

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