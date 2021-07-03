للمرة الثانية..

2021/07/03 | 11:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر وزراء النفط في دول مجموعة (اأوبك +) إرجاء الاجتماع الوزاري الثامن عشر للمجموعة إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات حول سياسة الإنتاج للفترة المتبقية من العام الحالي.جاء ذلك عبر تقنية الاتصال بالفيديو، وفق …

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