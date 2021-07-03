2021/07/03 | 11:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الاحد الموافق، 2021/7/4.وينشر “المركز الخبري الوطني”، جدول الرحلات للغد:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالجدول..



تعرف على مواعيد رحلات الخطوط الجوية العراقية للغد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول.. تعرف على مواعيد رحلات الخطوط الجوية العراقية للغد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجدول.. تعرف على مواعيد رحلات الخطوط الجوية العراقية للغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).