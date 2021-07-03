الأمم المتحدة تحذر من أن أكثر من 400 ألف دخلوا في مجاعة في تيغراي

2021/07/03 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة من أن أكثر من 400 ألف شخص “دخلوا في مجاعة” في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا الذي يشهد حربا منذ ثمانية أشهر، داعيا المتمردين إلى احترام وقف إطلاق النار الذي اعلنته السلطات الاثيوبية.… Readmore

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