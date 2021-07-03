19 شخصا في عداد المفقودين في انزلاق تربة جراء أمطار غزيرة في اليابان

2021/07/03 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر 19 شخصا في عداد المفقودين بعدما جرف انزلاق تربة منازل عدة اثر تساقط أمطار غزيرة في منطقة شيزوكو بوسط اليابان على ما أفاد مسؤول محلي.واظهرت مشاهد بثها التلفزيون الياباني سيلا من الوحول يجتاح ابنية ويطمر أخرى في مدينة … Readmore

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