2021/07/03 | 11:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تواصل أسعار نفط البصرة الخفيف والثقيل، اليوم السبت، تحقيق المكاسب، تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط عالميا.وأسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا بلغت 75.68 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.13%، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أعلى الأسعار بين نفوط أوبك..



خام البصرة يواصل تحقيق المكاسب المركز الخبري الوطني.

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