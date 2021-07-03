وزير النفط يكشف المستور أمام البرلمان: الشركات الكبرى بدأت تهرب من العراق.. وتصريحات النواب تدفعهم للخروج

2021/07/03 | 11:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف وزير النفط احسان عبدالجبار، عن انسحاب شركات كبرى تعمل في قطاع النفط في العراق منها شركات شل و “بي بي” واكسون موبيل.

وقال عبدالجبار امام مجلس النواب خلال جلسة استضافته، إن “البيئة الاستثمارية في العراق غير مناسبة للحفاظ على المستثمرين الكبار، الذين بدأوا يبحثون عن سوق اخرى او شريك اخر”.

وأشار إلى أنه “كوزير للنفط يتمنى ان يشتري حصة اكسون موبيل وغيرها من الشركات الراغبة بالخروج لكن المخاوف من الهجمات والاتهامات تمنع القدوم على خطوة كهذه”.

واوضح أن “اكسون موبل اكبر مستثمر في العالم، تحقق ارباحا لاتتجاوز 100 مليون دولار في السنة”، مشيرا الى ان هذا الرقم مقاول صيني بسيط في الحفر يحصل على ارباح اكبر من هذه”، مبينا ان “اكسون موبيل تريد ان تبيع حصتها بمبلغ زهيد جدًا لايتجاوز الـ400 مليون دولار لكن لا استطيع شرائها خوفًا من الاتهامات”.

وأوضح أن “بيئة العمل لدينا مدمرة جدًا، وان اي تصريح يخرج من نائب ضد شركة ستنظر هذه الشركة والاعلام العالمي على ان البيئة مدمرة ويدفع الشركة للخروج”.

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