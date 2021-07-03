إيطاليا تتلقى ضربة موجعة وتفسد احتفالات تأهلها لنصف نهائي كأس أوروبا

2021/07/03 | 11:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تعرض ظهير أيسر منتخب إيطاليا لكرة القدم ليوناردو سبينازولا لإصابة في وتر أخيل خلال فوز بلاده على بلجيكا 2-1 في ربع نهائي كأس أوروبا الجمعة في ميونيخ.وبحسب ما ذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يواجه سبينازولا احتمال ابتعاده عدة أشهر عن الملاعب.وتحدث مسؤولو الأتزوري بعد المباراة عن “مؤشرات تدل على تمزق في […]

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