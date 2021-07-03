منظمة اوبك تستأنف اجتماعاتها للتوصل لاتفاق لتحديد حصص انتاجها لشهر آب

2021/07/03 | 11:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلتقي الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في إطار اتفاق “أوبك بلس لاستئناف اجتماع أرجئ الخميس في غياب اتفاق وتحديد حصص إنتاجها لشهر أغسطس/اب.وتضمن جدول أعمال جلسة يوم أمس الخميس ثلاثة لقاءات متتالية: اجتماع للدول الـ13 … Readmore

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