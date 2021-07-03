أمانة بغداد تكشف عن إجراءاتها لرفع التجاوزات أمام المنازل

2021/07/03 | 11:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاكشفت أمانة بغداد، اليوم السبت، عن إجراءاتها لرفع التجاوزات أمام المنازل والشوارع.وقال الوكيل الفني لأمانة بغداد مهدي جاسم الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" تجاوز بعض المواطنين على الشوارع وأخذ المساحات الأمامية أمام البيوت ،وعمل المطبات يعد ثقافة خاطئة ،وهي دخيلة على المجتمع ،وناتجة عن الظرف الذي مرت بها بغداد وباقي المحافظات"، مؤكداً أنه"سيكون تعامل الأمانة وفق القانون ،وهناك صلاحيات وتعليمات فرضها القانون سيتم التعامل وفقها".وأشار الى أن "الأمانة لن تمارس الرفع القسري على المواطنين ،وإنما ستلجأ الى التبليغ أولا ،وبعدها إقامة الدعاوى في المحاكم المدنية"، لافتاً الى أن "أمانة بغداد لن تسمح بالتجاوز على الشوارع ،ولكن في الوقت نفسه هناك أمراً واقعاً ناتجاً عن تراكمات السنوات السابقة ".

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