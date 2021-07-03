النصيري يشيد بمبادرات البنك المركزي لتنشيط قطاع الاسكان 

2021/07/03 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اشاد المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، السبت، بمبادرات البنك المركزي الاقراضية لتنشيط قطاع الاسكان وتشجيع المواطنين على شراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية او بتشي عقرات سكنية في المدن .

وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز" ، ان الوضع الاقتصادي في العراق منذ فترة طويلة قد تتجاوز العقدين يعاني من مشاكل وتحديات وتداعيات بسبب ذاتية وموضوعية ابرزها عدم الاستقرار وارتفاع وانخفاض في اسعار النفط العالمية باعتبار ان العراق يعتمد بشكل اساسي على النفط ويشكل 93% من مجموع ايرادات الموازنة العامة .لذلك فان الازمة الاقتصادية خلال السنتين الاخيرة و الاجراءات في تغيير سعر صرف الدينار وعدم توفر انتاج محلي لاغلب المواد المستوردة ادى الى ارتفاع اسعار المواد الانشائية مما ساهم في ارتفاع اسعار العقارات، وشكلت نسبة تضخم عالية للاشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالاشهر السابقة .واضاف ان البنك المركزي كان الداعم لموضوع منح القروض العقارية واخر اضافة لمبادراته العديدة في تمويل المشاريع المختلفة قد اضاف 5 ترليون لقروض الاسكان والمجمعات السكنية، وكان قد خصص ايضا بوقت سابق من 1 ترليون المخصصة للمصارف الخاصة قروض تصل الى 100 مليون دينار لشراء شقق في المجمعات السكنية او تشييد عقار وهذا يشكل دعما كبيرا من البنك المركزي لغرض تنشيط قطاع الاسكان والسيطرة على ارتفاع اسعار العقارات ولكن الشيئ المهم والاساسي هو هل المواطن المقترض فعلا يحاول ضخ هذا القرض الى جانب شراء العقار او تشييده وانما قد يستخدم نسبة من القرض لاغراض اخرى غير مخطط لها ضمن مبادرات البنك المركزي .واشار الى ان موضوع ارتفاع اسعار العقارات مرتبط بالوضع الاقتصادي الداخلي والتداعيات وعدم تفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى وهذا يجب ان ياخذ بنظر الاعتبار بان الحاجة الفعلية للوحدات السكنية بحدود (3.5) مليون وحدة سكنية وهذا العدد الكبير يحتاج الى مبالغ كبيرة وجهود استثنائية للوزارات المعنية والهيئة الوطنية للاستثمار بالتوسع بتوزيع قطع الاراضي والوحدات السكنية واطئة الكلفة على ذوي الدخل المحدود .

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