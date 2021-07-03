يد المستوطنين هي العليا في رسم سياسة اسرائيل الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة - مديحه الأعرج

2021/07/03 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 26/6/2021-وأخيرا غادر المستوطنون جبل صبيح من أراضي بلدة بيتا ، غير ان المشروع الاستيطاني في المكان بقي يخيم على المشهد .



فجميع المعطيات تؤشر على أن المستوطنين هم من يقررون سياسة حكومة اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، وما تم أو وصف بـ"تسوية" حول البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفيتار"، المقامة على الجبل الى الجنوب من مدينة نابلس في عمق الضفة ال ......





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