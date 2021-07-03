حملة لازالة التجاوزات أمام المنازل في بغداد

2021/07/03 | 11:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت أمانة بغداد، اليوم السبت، عن إجراءاتها لرفع التجاوزات أمام المنازل والشوارع.وقال الوكيل الفني لأمانة بغداد مهدي جاسم الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن” تجاوز بعض المواطنين على الشوارع وأخذ المساحات الأمامية أمام البيوت ،وعمل المطبات يعد ثقافة خاطئة ،وهي دخيلة على المجتمع ،وناتجة عن الظرف الذي مرت بها بغداد وباقي المحافظات”، مؤكداً أنه”سيكون تعامل الأمانة وفق القانون ،وهناك صلاحيات وتعليمات فرضها القانون سيتم التعامل وفقها”.وأشار الى أن “الأمانة لن تمارس الرفع القسري على المواطنين ،وإنما ستلجأ الى التبليغ أولا ،وبعدها إقامة الدعاوى في المحاكم المدنية”، لافتاً الى أن “أمانة بغداد لن تسمح بالتجاوز على الشوارع ،ولكن في الوقت نفسه هناك أمراً واقعاً ناتجاً عن تراكمات السنوات السابقة “.

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