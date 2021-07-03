الايزيديين نازحين حتى في ديارهم

2021/07/03 | 11:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطان محمود الخرو في آب ٢٠١٤ وعند دخول تنظيم داعش الإرهابي الى سنجار ومناطق الايزيديين تم تهجير آلاف الايزيديين من بيوتهم الى إقليم كردستان العراق ودول مجاورة مثل سوريا وتركيا.يذكر أن الأقلية الايزيدية في العراق كانت تتجاوز ٥٥٠ الف نسمة وفقا لإحصائيات غير رسمية، وكانوا مقيمين في سهل نينوى وسنجار ومناطق من محافظة دهوك.

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