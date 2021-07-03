الداخلية: مفاوضات مع شركات عالمية لإكمال مشروع نصب الكاميرات الذكية

2021/07/03 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع-آمنة السلامي

كشفت وزارة الداخلية،اليوم السبت، عن أن هناك تفاوضاً مع شركات عالمية ومتخصصة في نصب كاميرات ذكية، فيما أكدت أن نصب تقنية الكاميرات حقق هدفين للقوات الأمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن"نصب الكاميرات التقنية وزيادة عددها بالنسبة لعمل الوزارة وللقوات الأمنية مهمان جداً وهو معمول بكل دول العالم"، مبيناً أن" نصب الكاميرات حقق نتائج مهمة في محاربة الجريمة ،وتقليل نسب الجرائم ".

وأضاف أن"القوات الأمنية لمست خلال الفترة الماضية فائدة كبيرة من نصب الكاميرات والتقنيات الأخرى"، لافتاً الى أن "نصب الكاميرات يحقق هدفين: الأول هو الكشف عن الجرائم التي تحصل ،ومعرفة فاعلي الجريمة من خلال متابعة الكاميرات، والهدف الثاني منع وقوع الجرائم خاصة وأن الكثير من الجرائم لا تكتمل أو تحدث نتيجة وجود الكاميرات،حيث إن المتهم يحجم في ارتكاب الفعل،وهذا المبدأ مهم تعمل عليه الأجهزة الأمنية".

وأكد أن"هناك تفاوضاً مع شركات عالمية متخصصة في نصب كاميرات ذكية واكمال هذا المنظومة"، موضحاً أن"نصب الكاميرات يحتاج الى مبالغ مالية،وفي الفترة الماضية كانت هناك ضائقة مالية كبيرة،بالإضافة الى حرب عصابات داعش الإرهابية وتحرير المناطق".

وتابع أن"وزارة الداخلية استطاعت توجيه جزء من مواردها اتجاه إدامة هذه المنظومات وإدارتها ،والتفكير بنصب الكاميرات وتطويرها في المرحلة المقبلة".

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