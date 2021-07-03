2021/07/03 | 12:18 - المصدر: عين العراق

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السبت 3 يوليو 2021 | 12:09 مساءً

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طالبة عراقية تحصل على شهادة عالمية من جامعة ويسليان الأمريكية

حصلت الطالبة الموهوبة (حوراء سلام بيان) من مدرسة الموهوبين التابعة لتربية محافظة النجف الاشرف على شهادة عالمية من جامعة ويسليان الامريكية .



وذكر بيان لوزارة التربية : ان نجاح الطالبة (حوراء) في الصف الرابع الابتدائي جاء بعد اجتيازها دورة في علم النفس Psychology بتخصص Schizophrenia ، حيث يتضمن هذا الكورس التعرف على طبيعة الاضطراب النفسي والبحث العلمي للعوامل البيولوجية والنفسية المتعلقة بالفصام وعلاجه على النحو التالي : (السمات الرئيسية للأعراض ، تصوير الدماغ "MRI و fMRI" والكيمياء العصبية ، البيانات والنظريات العلمية والنفسية المتعلقة بالإدراك والعاطفة والسلوك في مرض انفصام الشخصية ، الأساليب الجسدية والنفسية والاجتماعية للعلاج) .



من جانبها قالت هيأة رعاية الموهوبين في وزارة التربية : اننا ماضون في بناء قاعدة راسخة من الطلبة الموهبين ، وتعليمهم المفهوم الفعلي لمعنى التواصل بين العمل والإدراك ، واكتساب شهادات احترافية عالمية تؤهلهم إلى الابتكار لخدمة المجتمع .



يذكر ان الطالب (حوراء سلام بيان) حصلت على درجة امتياز (100 / 100) ويُعد هذا الكورس مخصص لطلبة الدراسات الجامعية الاولية وباللغة الانكليزية ، فضلاً عن ذلك يعتبر ضمن انجازات مشروع قادة التحول الرقمي عبر منصة "كورسيرا" العالمية الالكترونية

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