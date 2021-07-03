تظاهرة احتجاجية ضد سوء الخدمات والكهرباء في قضاء الخالص بديالى

2021/07/03 | 12:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

احتشد متظاهرون، السبت، في قضاء الخالص بمحافظة ديالى في وقفة احتجاجية تعبيراً عن سوء الخدمات والكهرباء.

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وذكر بيان للمفوضية العليا لحقوق الانسان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تموز 2021)، أن "فريق من مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة ديالى رصد تظاهرة احتجاجية لعدد من اهالي قضاء الخالص امام محطة توزيع الكهرباء في القضاء".

وبين المتظاهرين خلال لقائهم بالفريق، "السبب الذي دفعهم للخروج بالتظاهر وذلك لقلة تجهيز الطاقة الكهربائية للقضاء بشكل كبير مطالبين الحكومة المحلية والمركزية بتوفير الخدمات، اسوة بباقي الاقضية في محافظة ديالى".

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