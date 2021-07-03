2021/07/03 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن مصادر خاصة بها أن باريس سان جرمان الفرنسي أرسل عرضا ضخما للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رغم أنه يركز الآن فقط على مسابقة كوبا أمريكا مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بظل عقد برشلونة المعطل..



ميسي يحصل على عرض خيالي المركز الخبري الوطني.

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